Küçükçekmece'de çıkan yangında can pazarı

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki katlı binada çıkan yangına uykusunda yakalanan kişi, önce pencereden perde ile sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, daha sonra bitişiğindeki binanın çatısına atladı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan kişinin pencereden sarktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi 301. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında, dün saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; elektrik sobasını çalıştırarak uykuya dalan yabancı uyruklu kişi, uyandığında alevlerin içinde kaldı. Dumanların kısa sürede daireyi sarması üzerine panikleyen kişi, önce perde ile pencereden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Yangını gören çevredekiler, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yanan dairedeki kişinin atlayabilmesi için halı açtı. Dakikalarca pencerede bekleyen kişi, sarkıttığı perdenin kısa olduğunu gördükten sonra aşağıya atlamaktan vazgeçti. Daha sonra binanın yan cephesindeki pencereden başka bir binanın çatısına atladı. Çatıda uzun süre bekleyen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında zarar gören daire ise kullanılamaz hale geldi.

PERDE İLE PENCEREDEN SARKARAK ATLAMAYA ÇALIŞTI

"YAKLAŞIK 25 DAKİKA PENCEREDE KALDI"