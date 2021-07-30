Küçükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de bir kebapçıya müşteri kılığında giren hırsız, kasanın arkasında bulunan cep telefonunu çalarak dükkandan ayrıldı.

Küçükçekmece'de bir kebapçıya müşteri kılığında giren hırsız, kasanın arkasında bulunan cep telefonunu çalarak dükkandan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın cep telefonunu adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Olay, çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda yaşandı. Kebapçıya müşteri kılığında gelen hırsız lokantada bir süre vakit geçirdikten sonra, çalışanların dışarı çıkmasını bekledi. Kasanın etrafında dolaşan hırsız arkada duran cep telefonunu önce kasanın üstüne koydu. Bir süre çevreyi izledikten sonra ise telefonu alarak oturduğu masanın üstüne bıraktı. Sandalyeye oturarak telefonu inceleyen hırsız çevrede kimse olmadığını görünce masanın üstündeki cep telefonunu arka cebine koyarak dükkandan kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın cep telefonunu adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
Küçükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Fatma Girik Yıldız Tilbe
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 09:42:34. #1.16#

title