Küçükçekmece'de çekiçle komşusuna saldıran kişi serbest bırakıldı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de girdiği evin sahibini başından çekiçle yaraladığı iddia edilen bir kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ömür Sokak'ta oturan Naciye O. (53), gündüz vakti evde bulunduğu sırada kapı çaldı. Evin kapısını açan Naciye O, elinde çekiç bulunan başörtülü ve uzun pardösülü, eldivenli bir kişi ile karşılaştı.

Şüpheli, Naciye O'nun başına çekiçle vurduktan sonra eve girdi. Şüpheli şahıs evin içinde de darbetmeye devam ettiği Naciye O'nun direnmesi üzerine kaçtı.

Naciye O'nun haber vermesi üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına ait 22 saatlik görüntü kaydını inceledikten sonra gasp amaçlı eve girdiği iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit ederek, aynı apartmanda oturan Vefa E'yi (35) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Vefa E, savcılığa ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet