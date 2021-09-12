Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu - Haberler
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Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir otobüs seyahat firmasına çay-tütün dedektör köpeği ile gerçekleştirdikleri operasyonda 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal içi tütün doldurularak sigara haline getirilmiş makaron...

KÜÇÜKÇEKMECE'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir otobüs seyahat firmasına çay-tütün dedektör köpeği ile gerçekleştirdikleri operasyonda 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal içi tütün doldurularak sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül'de Küçükçekmece'de bir otobüs firmasında, doğu illerinden yolcu otobüsleri ile getirilen kaçak sigaraların otobüs bileti satışı yapılıyor gibi gösterilerek kaçak sigara ve içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş makaronların satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Seyahat firmasına yapılan baskında çay-tütün dedektör köpeği 'Öfke' de kullanılarak arama yapıldı. Aramada 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal içi tütün doldurularak sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınıp hakkında adli işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu

Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu
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Haber: Küçükçekmece'de çay-tütün dedektör köpeğiyle kaçakçılık operasyonu - Haberler
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