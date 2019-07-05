Küçükçekmece'de çatı yangını mahallede paniğe neden oldu

6 katlı apartmanın çatısından çıkan yangın, yan taraftaki binaya da sıçradı

İSTANBUL - Küçükçekmece'deki 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangının yan binadaki çatı katıya sıçramasıyla korkulu anlar yaşandı.

Yangın Küçükçekmece Atatürk mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını merdiven araçlarının da yardımıyla kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay sonrası iki binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangını görgü tanıklarından Bayram Işık, "Sabah kahvaltı yapıyordum. Seslere çıktık. Yangın büyümüştü rüzgarında etkisiyle. Yan tarafa da sıçradı. Zararımız büyük" diye konuştu.

Kaynak: İHA