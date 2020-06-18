Küçükçekmece'de cadde göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Küçükçekmece'de cadde göle döndü, araçlar mahsur kaldı Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle caddeyi su bastı.
18.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15
Küçükçekmece'de cadde göle döndü, araçlar mahsur kaldı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle caddeyi su bastı. Göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı.
Halkalı Dereboyu Caddesi'nde fabrikaların olduğu bölgede yolu su bastı. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde adeta göle döndü. Araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipleri çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA