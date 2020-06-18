Küçükçekmece'de cadde göle döndü
Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle caddeyi su bastı.
18.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:54
Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle caddeyi su bastı. Göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı.
Halkalı Dereboyu Caddesi'nde fabrikaların olduğu bölgede yolu su bastı. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde adeta göle döndü. Araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipleri çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA