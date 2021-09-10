Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Yenidoğan Camisi'nin minaresi yıkıldı
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Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Yenidoğan Camisi'nin minaresi yıkıldı

Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Yenidoğan Camisi'nin minaresi yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Yenidoğan Camisi'nin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Yenidoğan Camisi'nin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yenilenmesine karar verilen caminin minaresinin yıkılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan ve tehlike oluşturmaya başlayan Halkalı Yenidoğan Camisi'nin yıkılıp yerine yenisinin yapılmasına karar verildi. Cami yıkımını gerçekleştiren şirket sahibi Yücel Özden, 45 metre yükseklikteki minarenin kontrollü bir şekilde yıkılmasını sağladı. İlk önce minarenin taşları kesilerek bir bölümün yerine ağaç takozlar konuldu. Daha sonrada, bağlanan çelik halatın diğer ucu bir kepçeye bağlanarak yıkım gerçekleşti. Camide iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Minarenin yıkım işlemi de cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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