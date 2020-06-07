KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞALTILAN BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞALTILAN BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ

Küçükçekmece'de çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞALTILAN BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ
07.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:16

Küçükçekmece'de çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü. Tedbir amaçlı 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tehlikeli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina, yanında devam eden bir inşaattan dolayı daha önce çökme riskine karşı boşaltıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında binadan sesler gelmesi üzerine durum polis ve zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, binanın çökme riski oluşturduğu gerekçesiyle bina çevresine şerit çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Binanın bulunduğu sokakta oturan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Riskli olduğu gerekçesiyle 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tedbir amaçlı boşaltıldı. 5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar olduğu görüldü. Boşaltılan beş katlı binada bir kişinin de yaşadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: --------------------Çökme riski bulunan binadan görüntü-Sokağa dökülen bina sakinleri-Zabıta ekiplerinden görüntü-Röpler-Genel ve detaylar 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz Haber
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi İlhan Cavcav Hikmet Karaman
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞALTILAN BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 09:19:42. #1.14#
title