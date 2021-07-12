Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
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Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolunun hemen yanında bulunan 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolunun hemen yanında bulunan 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi kesimi Edirne istikametinde bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler binanın 3'üncü katı da sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binanın yarın yıkılacağı öğrenildi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları binanın yıkımından sorumlu olan müteahhit Cafer Gürsel, 'Biz kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımını gerçekleştiriyorduk. Boru kesimi sırasında, eski yaşayanlardan kalma bir çekyat vardı. Çekyatın üzerine kıvılcım düştüğü için böyle hafif bir yangın çıktı. Hemen itfaiyenin gelmesi ile beraber müdahale edildi. Bina boşaltılmış, yıkıma hazırlanmış. Yarın da inşallah yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN
Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞ BİNADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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