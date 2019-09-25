Küçükçekmece'de Bölgesel İstihdam Ofisi çalışmalarına başladı

25.09.2019 11:52

Küçükçekmece Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi 354 kişiyi iş sahibi yaptı.



Küçükçekmece Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi ve Yetenek Yönetim Merkezi çalışmalarına başladı. Küçükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi ve Yetenek Yönetim Merkezi 354 kişiyi iş sahibi yaptı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen işveren buluşmalarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece en fazla genç işsizliğin olduğu noktalardan bir tanesi. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Geleceğimizin aydınlık ve refah içinde olmasını istiyorsak gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bu nedenle İlçede işsizlik sorunu yaşayan gençleri, sadece gençleri değil, çeşitli nedenlerle işinden ayrılmak zorunda kalmış ancak iş hayatına devam etmek isteyen kimseleri işverenle Küçükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi' nde buluşturmaya başlıyoruz. İş arayan personel arayan bundan sonra Bölgesel İstihdam Ofisi'nde buluşacak. Bu Küçükçekmece' de işsizliğin önüne geçecek çok önemli bir adım. İsteğimiz hiç kimsenin işsiz kalmaması. Herkesin kendi ekonomik gücünü eline alarak, çalışarak, üreterek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz. Herkesin sesine eşit şekilde kulak vermek, insan odaklı olmak ve çözüm üretmek yerel yönetimlerin en doğal görevlerinden bir tanesidir" diye konuştu.



"5 aydır işsizdim iş buldum çok mutluyum"



Bölgesel İstihdam Ofisi sayesinde işe alınan 2 çocuk babası Mehmet A. (40), "Aşçılık yapıyordum ben. İlkokul mezunuyum. 5-6 aydır iş arıyordum. Evliyim, 2 çocuğum var. Bölgesel İstihdam Ofisi sayesinde iş buldum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Ramazan C. de (21), "Ben de garsonluk yapıyordum. Bölgesel İstihdam Ofisi'ne başvurdum ve kısa sürede iş buldum. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.



"Kurumsal firmalarla çalışıyor çalışanı koruyoruz"



Kurumsal firmalarla çalıştıklarını belirten Küçükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi Saha İlan ve Takip Sorumlusu Mehmet Sarıbaş, "İş arayan vatandaşlarımız çok. Biz onları kurumsal firmalarla buluşturup onlara iş imkanı sağlıyoruz. Haftanın 5 günü, 08.30-17.00 çalışıyoruz. Sadece Küçükçekmece'den değil, her yerden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurumsal firmaları tercih ediyoruz. Merdiven altı firmalarla çalışmıyoruz. Vatandaşlarımızı koruyoruz. Sigorta, servis, yemek soruyoruz. Ücret en az asgari ücret, vasıflı olanlar daha fazla kazanabiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA