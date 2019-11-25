25.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:30

Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü

İSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA