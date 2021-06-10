Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi
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Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili'nde denize girdi. O anlar dronla havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan Deniz Salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu. Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.

MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ İLE DENİZE GİRME AYNI KAREDE

Belediye ekipleri Deniz Salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili'nde denize girdi. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti.

İki zıt durumun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi
Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi
Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi
Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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