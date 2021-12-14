"Küçükçekmece'de bir kişinin sokakta elinde kılıçla dolaştığı iddiası"

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Küçükçekmece'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o görüntülerde şahsın elindeki kılıcın gerçek olduğu öne sürüldü. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı.

"OYUNCAK OLDUĞU APAÇIK ORTADA"

Olayın gerçeğini ise görüntülerdeki çocuk ve annesi anlattı. Hamza G.'nin annesi Kadriye G., "Hamza'nın kardeşleri onunla birbirlerine vuruyordu. Hamza'ya al bunu çöpe at dedim. Plastik bir materyalden yapılmış bir oyuncak bunun öyle olduğu videoda gözüküyor. Hamza ama çöpe atarken oynaya oynaya götürmüş onu elinden. Bu kadar olaydan sonra halkın endişe etmesine de bir şey diyemiyorum ama bunun da oyuncak olduğu ayan beyan ortada. Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum,4 yaşındaki kız kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü bunu atın dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür çöpe at'. Bu oyuncağı ben saklamıştım" dedi.

"ANNEM OYUNCAK KILICI ÇÖPE ATMAMI SÖYLEDİ"

Görüntülerdeki Hamza G. ise "Kardeşlerim birbirine vurduğu için annem bana oyuncak kılıcı çöpe atmamı söyledi. Annem o oyuncağı saklıyordu zaten. Ben normalde de üşüdüğüm için kar maskesi takıyorum. Ben videoyu izleyince çok moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu, şikayetçi olacağım" diye konuştu.

OYUNCAK OLDUĞU ANLAŞILDI

Şikayet üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgede araştırma yaptı. Videoda elinde kılıçla gezen Hamza G. ekipler tarafından bulundu. Ardından oyuncak kılıç üzerinde inceleme yapıldı, plastik olduğu anlaşıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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