Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri bıçakladı
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Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiyi de yumrukladı.

Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiyi de yumrukladı. Bıçaklama anı kameraya yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Medeni Topaloğlu - Furkan Tan/ İHA)

Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri bıçakladı
Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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