Küçükçekmece'de bir kişi parkta silahlı saldırıya uğradı
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Küçükçekmece'de bir kişi parkta silahlı saldırıya uğradı

Küçükçekmece'de bir kişi parkta silahlı saldırıya uğradı Park içinde bir kişiyi vurup kaçtılar Küçükçekmece'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu.

30.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:24

Küçükçekmece'de bir kişi parkta silahlı saldırıya uğradı

Park içinde bir kişiyi vurup kaçtılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde 22.30 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir kafenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin otoparkında iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri bir kişiyi silahla yaralayıp olay yerinden kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de bir kişi parkta silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İHA

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