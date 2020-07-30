Küçükçekmece'de bir binanın balkonun bir kısmı çöktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçükçekmece'de bir binanın balkonun bir kısmı çöktü

Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü.

Küçükçekmece'de bir binanın balkonun bir kısmı çöktü
30.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:32

Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü.

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.

Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Ekonomi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Yaşam
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlhan Cihaner Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Cate Blanchett Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Erol Bulut Fatih Terim Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'de bir binanın balkonun bir kısmı çöktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 22:43:12. #1.15#
title