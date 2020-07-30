Küçükçekmece'de bir binanın balkonun bir kısmı çöktü Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü.

Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü. Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi. Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı. Kaynak: AA