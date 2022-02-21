Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

AA, Halis Akyıldız - Güncel
 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de üç katlı binadaki iki dairenin balkonları çöktü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de üç katlı binadaki iki dairenin balkonları çöktü.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda çökme meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, emniyet şeridi çekerek, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çökmenin nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Küçükçekmece, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title