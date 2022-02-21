Küçükçekmece'de bir binadaki iki balkon çöktü

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de üç katlı binadaki iki dairenin balkonları çöktü.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda çökme meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, emniyet şeridi çekerek, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çökmenin nedeninin araştırıldığı bildirildi.