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Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı Şahsın aracın lastiğini kestiği anlar güvenlik kamerasında Küçükçekmece'de bir kişi, sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiğini keserek kaçtı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

Şahsın aracın lastiğini kestiği anlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi, sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiğini keserek kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiklerini kesmeye başladı. Aracın lastiklerini kesen şahıs, koşarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

Aracın lastiklerini kesip böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Son Dakika Haberleri
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