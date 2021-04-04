Küçükçekmece'de bir araç takla attı, sürücü ve yolcu kaza yerinden kaçtı
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Küçükçekmece'de bir araç takla attı, sürücü ve yolcu kaza yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Küçükçekmece'de bir araç takla attı, sürücü ve yolcu kaza yerinden kaçtı

Küçükçekmece'de bir araç kontrolden çıkarak takla attı.

Küçükçekmece'de bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Aracın kiralık olduğu ve sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde takla atarak ters döndü. Kazaya karışan aracın kiralık olduğu ve sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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