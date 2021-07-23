KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ANNE 5 YAŞINDAKİ KIZINI MİNİBÜSTE UNUTTU
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ANNE 5 YAŞINDAKİ KIZINI MİNİBÜSTE UNUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Küçükçekmece'de minibüste unutulduğu öne sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, bir yolcu tarafından karakola teslim edildi.

, Küçükçekmece'de minibüste unutulduğu öne sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, bir yolcu tarafından karakola teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İsminin Defne olduğu öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız başına yolculuk yapıyordu. Bu sırada yolculardan Mahmut Elkatmış küçük kızı farketti, diğer yolculara kızın yakınları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan yolcu Elkatmış 5 yaşındaki Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne teslim etti.

KORKMASIN DİYE ARKADAŞ OLDUK

Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış yaşanan olayı anlatırken, Minibüse bindik. Çocuk ön tarafa anne diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum çocuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söyledi. Daha sonra korkmasın diye arkadaş gibi davrandım. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm diye konuştu.

Minibüste bulunan çocuğun karakola gelen annesi tarafından teslim alındığı öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ANNE 5 YAŞINDAKİ KIZINI MİNİBÜSTE UNUTTU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ANNE 5 YAŞINDAKİ KIZINI MİNİBÜSTE UNUTTU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ANNE 5 YAŞINDAKİ KIZINI MİNİBÜSTE UNUTTU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ANNE 5 YAŞINDAKİ KIZINI MİNİBÜSTE UNUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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