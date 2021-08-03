KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de 7 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 7 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlerin tüm çatıyı sardığı yangında itfaiye ekipleri alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Yalaz Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısında tadilat sırasında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yandaki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Çift cepheden yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle sokakta bir süre panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatıda hasar oluştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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