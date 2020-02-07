Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı

07.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:58

Küçükçekmece 'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatıda hasar oluştu.

Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi Aydoğdu Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, çatıdaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Mahalle sakini Dural Çapar, "Çatı bir anda alev aldı. Alevler rüzgardan dolayı binalara değil Allahtan boş tarafa vuruyordu. Alevler diğer tarafa vursaydı çok kötü olacaktı." dedi.Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul