KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

07.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:47
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatıda hasar oluştu.

Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi Aydoğdu Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, çatıdaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Mahalle sakini Dural Çapar, "Çatı bir anda alev aldı. Alevler rüzgardan dolayı binalara değil Allahtan boş tarafa vuruyordu. Alevler diğer tarafa vursaydı çok kötü olacaktı." dedi.Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: -----------------(CEP TELEFONU)-Alevler içindeki çatı(AKTÜEL)-İtfaiye ekipleri-Merdiven aracıyla müdahale

-Çatıdan çıkan duman


- İstanbul
Kaynak: DHA
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