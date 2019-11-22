KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

22.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:42

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binanın çatısı tamamen yandı.

Yangın, saat 20.30 sularında Küçükçekmece, İnönü Mahallesi Sami Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Bina sakinleri, yangını fark edince panikle dışarı koştu. Haber verilmesi üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.İtfaiyenin çalışmalarını sokağa dökülen vatandaşlar izlerken, bazı vatandaşlar da söndürme çalışmalarını pencere ve balkonlarından takip etti. Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Görüntü Dökümü: -------------------------------------Yangının çıktığı binadan görüntü-İtfaiyenin söndürme çalışmaları-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi-Yangının çıkış anı cep telefonu görüntüsü-İtfaiyenin gelişi cep telefonu görüntüsü

Kaynak: DHA

- İstanbul