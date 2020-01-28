Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haber

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

28.01.2020 04:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:42
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler