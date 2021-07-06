Küçükçekmece'de beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı
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Küçükçekmece'de beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçtiği sırada beton pompasının altında kalan bir kadın ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçtiği sırada beton pompasının altında kalan bir kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Mahallesi İkitelli Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya A, bu sırada Sefaköy istikametine gitmekte olan M.Ç.'nin kullandığı 34 SF 5372 plakalı beton pompasının altında kaldı.

Vatandaşların uyarısıyla beton pompasının şoförü aracı durdurdu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, bacağı kopan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şoför, emniyete götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece'de beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı
Küçükçekmece'de beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı
Küçükçekmece'de beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı
Küçükçekmece'de beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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