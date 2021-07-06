KÜÇÜKÇEKMECE'DE BETON MİKSERİ ALTINDA KALAN KADININ BACAĞI KOPTU
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE BETON MİKSERİ ALTINDA KALAN KADININ BACAĞI KOPTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kalarak, ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kalarak, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefaköy istikametine giden M.Ç.'nin kullandığı 34 SF 5372 plakalı beton mikseri caddenin karşısına geçmeye çalışan Hülya A.'ya çarptı. Beton mikserinin altında kalarak, ağır yaralanan kadının bacağı koptu. Çevredekilerin seslendiği şoför, beton mikserini durdurdu. Feci kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tonlarca ağırlığındaki beton mikserinin altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hülya A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, Halkalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde inceleme yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BETON MİKSERİ ALTINDA KALAN KADININ BACAĞI KOPTU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BETON MİKSERİ ALTINDA KALAN KADININ BACAĞI KOPTU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BETON MİKSERİ ALTINDA KALAN KADININ BACAĞI KOPTU
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BETON MİKSERİ ALTINDA KALAN KADININ BACAĞI KOPTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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