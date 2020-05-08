Küçükçekmece'de berber ve kuaförler dezenfekte edildi
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Küçükçekmece'de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Küçükçekmece'de berber ve kuaförler dezenfekte edildi
08.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:03

Küçükçekmece Belediyesi Covıd-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve 11 Mayıs'ta yeniden işbaşı yapacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi Covıd-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve 11 Mayıs'ta yeniden işbaşı yapacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, dezenfekte için oluşturulan özel ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı birçok noktada dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor. 1,5 aydır kapalı olması nedeniyle yoğun ilginin olması beklenen berberler ve kuaförler için de Küçükçekmece Belediyesi harekete geçti. Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Küçükçekmece Belediyesi 10 Mayıs Pazar gününe kadar ilçede bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak. İlçede faaliyet gösteren, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde gerekli dezenfeksiyon işlemleri 10 Mayıs Pazar günü sonrasında da belirli periyotlarda devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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