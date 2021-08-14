Küçükçekmece'de belediye otobüsü alev alev yandı
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Küçükçekmece'de belediye otobüsü alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yanmaya başladı. Otobüsün yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Öte yandan alevlere teslim olan otobüs olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(İHA)

Küçükçekmece'de belediye otobüsü alev alev yandı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü alev alev yandı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü alev alev yandı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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