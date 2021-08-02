Küçükçekmece'de bebeği kurtaran genç konuştu

Küçükçekmece'de alış veriş yapan annesi tarafından arabasıyla birlikte yol kenarına bırakıldıktan sonra kayan bebeği son anda yakalayan genç o anları anlattı.

Küçükçekmece'de alış veriş yapan annesi tarafından arabasıyla birlikte yol kenarına bırakıldıktan sonra kayan bebeği son anda yakalayan genç o anları anlattı.

Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete gelmiş, bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek isterken araba bir anda hareket etmişti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kalırken, dükkandan hızla çıkan genç bebek arabasını bir hamleyle yakalamıştı. Araçların geçtiği caddeden bebeği son anda kurtaran Vedat Akgöl o anları anlattı.

Kayan bebek arabasını koşarak yakalayan Vedat Akgöl, "Kadın yukarıdan geliyordu. Şurada durdu. Kadının suçu yok. Frene bastı. Fren tutmayınca bebek arabası hareket etti. Babam seslendi. Araba gidiyor diye. Gidip getirdim hemen. O sırada motor da geçti. Kadın şoktaydı yürüyemiyordu. Çocuk 3 -5 yaşlarındaydı. Ben çocuğu geri getirince kadın teşekkür etti" dedi.

Vedat Akgöl'ün babası Enver Akgöl ise bebek arabasının hareket ettiğini gördüğünde oğluna seslendiğini söyleyerek, "Sıradan bir bayan vatandaş içeri girmek isterken arabayı park etmek istedi. Aslında arabanın frenine de basmıştı. Fren tutmadığı için araba kaydı. Oğlana seslendim. O da arabayı yakaladı. Kaza olmadı. Kadın şok oldu. Kadın teşekkür etti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı