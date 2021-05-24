Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
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Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de, Bayram Y. isimli kişi bankadan para çekmeye gittiği sırada kendisini takip ettiğini iddia ettiği Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu.

Küçükçekmece'de, Bayram Y. isimli kişi bankadan para çekmeye gittiği sırada kendisini takip ettiğini iddia ettiği Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Abdülbaki G. tedavi altına alınırken, Bayram Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45), bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Bayram Y., kendisini takip ettiğini iddia ettiği Abdülbaki G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.'ye ateş etti. Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Abdülbaki G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de elindeki silahla olay yerinde bekleyen Bayram Y.?yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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