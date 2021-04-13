Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular
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Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular Küçükçekmece'de, iki grup arasında yaşanan baltalı kavgada bir genç yaralandı.

Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iki grup arasında yaşanan baltalı kavgada bir genç yaralandı.

Olay, 11 Nisan Pazar günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar, sopa ve baltalarla kavgaya tutuştu. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kafasından aldığı balta darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, karşı grup kaçmaya başladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular
Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular
Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular
Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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