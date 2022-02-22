Küçükçekmece'de iki balkonu çöken binada inceleme yapıldı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de iki dairesinin balkonları çöken üç katlı binada belediye ekiplerince çalışma gerçekleştirdi.

Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'taki üç katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarındaki dairelerin balkonlarında dün meydana gelen çökme üzerine sabah saatlerinde apartmanda inceleme yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmada, binada asılı kalan beton ve demir parçaları toparlandı.

Binanın içerisinde de çalışma yapan ekipler, bina sakinlerine bilgi verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

"Evde otururken büyük bir gürültü oldu"

Bina sakinlerinden Fahri Şinay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay anını anlattı.

Büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Şinay, "Evde otururken büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Hanım balkondan çamaşırları aldı içeri geçti. 5 dakika sonra gürültü koptu. O esnada ne olduğunu bilemedik. İnceleme yaptılar, 'binanın içinde bir şey yok oturulabilir', denildi. Başka bir yere gidecek halimiz yok, mecbur yine tamir edip içinde oturacağız." ifadelerini kullandı.

Binanın kentsel dönüşümle yenilenmesi uygun bulundu

Küçükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamada, binadaki iki dairenin balkonlarının çökmesi üzerine zabıta ekiplerinin kısa sürede bölgeye intikal ettiği ve gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Belediye ekiplerinin binayı tahliye ettiği belirtilen açıklamada, asılı kalan demir ve beton parçalarının kaldırıldığı, çevrede tehlike oluşmaması için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, binayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

" Küçükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, binanın her ne kadar yasal olsa da yapım tarihi itibarıyla eski olması sebebiyle performans kaybına uğradığı görülmüştür. Herhangi bir depreme karşı risk oluşturabileceği göz önünde bulundurularak, bina sakinlerine kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde binanın yenilenmesinin daha uygun olacağına yönelik bilgi verilmiştir."

Dün yaşanan olayda, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda meydana gelen çökme üzerine apartman boşaltılmıştı.