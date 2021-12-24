Küçükçekmece'de aynı aileden 5 kişi doğal gazdan zehirlendi

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kombinin açık olduğu sırada sızan doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde Çalıkuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında saat 16.40 sıralarında meydana geldi. İlk bilgilere göre, kombinin açık olduğu sırada doğal gazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi. Binanın altında bulunan kahvedeki vatandaşlar gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye trafiğin yoğunluğundan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Doğal gazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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