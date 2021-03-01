Küçükçekmece'de atık yağlar denetim altında
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Küçükçekmece'de atık yağlar denetim altında

01.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:48
Küçükçekmece'de atık yağlar denetim altında

Daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için çevre koruma hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, doğaya sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlıyor.

Daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için çevre koruma hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, doğaya sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlıyor. Küçükçekmece Belediyesi,  2019 yılından günümüze 156.238 kg atık yağı toplayıp geri dönüştürerek, hem doğaya hem de geleceğe önemli bir katkı sağladı.

Çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için faaliyetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 5 litre ve üzerindeki atık yağları gelen talepler üzerine vatandaşların evlerinden alarak, biyodizel üretim tesislerine götürüyor. Toplanan atık yağlar  biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazandırılıyor.

ATIK YAĞLARIN ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bitkisel atık yağlar, lavaboya döküldüğünde yer altı sularını kirleterek denizlere, göllere ulaşarak balıkların, kuşların ve diğer canlı varlıkların ölümüne sebep oluyor. Zararları saymakla bitmeyen kullanılmış yağlar, lavaboya döküldüğü zaman kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden oluyor.

5 LİTRE VE ÜZERİNDEKİ YAĞLAR İÇİN TALEP OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Küçükçekmeceliler, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları Küçükçekmece Belediyesi'nin 444 4 360 numaralı çağrı merkezini arayarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne verdikleri açık adresle kayıt oluşturabilirler.


Küçükçekmece'de atık yağlar denetim altında
Küçükçekmece'de atık yağlar denetim altında
Küçükçekmece'de atık yağlar denetim altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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