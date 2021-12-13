Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı - Haberler
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Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

AA - Haberler | Güncel

Avcılar yönüne giden bir metrobüsün Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalanması nedeniyle seferler aksadı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Avcılar yönüne giden bir metrobüsün Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalanması nedeniyle seferler aksadı.

Arıza nedeniyle Cennet Mahallesi durağı ile Sefaköy durağı arasında metrobüs araçları uzun kuyruk oluşturdu.

Bazı vatandaşların da araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.

Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

AA - Son Dakika Haberleri

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