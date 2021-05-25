Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de annesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi
Son dakika 3. sayfa haberine göre Küçükçekmece'de annesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'de annesini satırla öldüren Tuğçe S. adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de annesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Küçükçekmece'de annesini satırla öldüren Tuğçe S. adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de dün annesi Sevilay Palabıyık'ı satırla öldüren ve kafasını keserek bir tencerenin içine koyan Tuğçe S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğçe S., bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu