-Küçükçekmece'de annesini öldüren kadın tutuklandı

-Küçükçekmece'de annesini öldüren kadın tutuklandı Küçükçekmece'de annesini satırla öldüren Tuğçe Sayın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Küçükçekmece'de annesini öldüren kadın tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de annesini satırla öldüren Tuğçe Sayın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de dün annesi Sevilay Palabıyık'ı satırla öldüren ve kafasını keserek bir tencerenin içine koyan Tuğçe Sayın gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Tuğçe Sayın, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan katil zanlısı Sayın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu