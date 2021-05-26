Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24 Mayıs'ta Halkalı Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Sevilay Palabıyık'ın (59), bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğçe S.'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

Olay

Halkalı Merkez Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan eski eşi Sayit S. durumu polise bildirmiş, adrese giden polis ekipleri, kızı Tuğçe S.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde arama yapmıştı.

Ekipler, banyoda Sevilay Palabıyık'ın parçalara ayrılmış cesedini bulmuş, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Tuğçe S.'ye yaklaşık 4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu, acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadının, hastalığının ardından görevinden ayrıldığı ancak tedavi görmediği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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