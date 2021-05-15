Küçükçekmece'de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
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Küçükçekmece'de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, hızlı gittiği sokakta park halindeki araca çarptı.

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, hızlı gittiği sokakta park halindeki araca çarptı. Vatandaşlar, kazaya neden olan sürücüyü, linç etmek istedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, sokakta seyir halindeyken, park halindeki araca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Bu sırada sokaktaki vatandaşlar ise sürücüyü linç etmek istedi. Ancak polis ekipleri linç girişimini engelledi. İlk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza sonrası sokakta çocukların olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Küçükçekmece'de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Küçükçekmece'de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Küçükçekmece'de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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