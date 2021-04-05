Küçükçekmece'de ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti.

KÜÇÜKÇEKMECE 'de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti. Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü. Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci