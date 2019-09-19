Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

19.09.2019 16:24
Küçükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınında yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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