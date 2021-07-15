Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu -Ağaçlık alanda iple ağaca asılı ceset bulundu Küçükçekmece'de, yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

-Ağaçlık alanda iple ağaca asılı ceset bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan gencin cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi'nin yanındaki ağaçlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki ağaca asılı erkek cesedi bulan vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinde kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

"Ağaçların tutunması için kullanılan iple intihar etti"

Daha sonra polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede gencin gece saatlerinde ağaçların tutunması için kullanılan ipi koparıp, onunla kendisini ağaca astığı öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından gencin cesedi cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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