Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

Küçükçekmece'de yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi'nin yanındaki ağaçlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeye göre gencin gece ağaçların tutunması için kullanılan ipi koparıp, onunla kendisini ağaca astığı öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından gencin cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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