KÜÇÜKÇEKMECE'DE 8 YAŞINDAKİ OĞLUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA 2 BİN 698 LİRA CEZA
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 8 YAŞINDAKİ OĞLUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA 2 BİN 698 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de 8 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı tespit edilen babaya 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 8 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı tespit edilen babaya 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca baba R.Ü. hakkında Aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüklerin ihlali suçundan da işlem başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde dün saat 16.12'de 8 yaşındaki çocuğun otomobil kullanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Polis, 8 yaşındaki çocuğun R.Ü.'nün oğlu olduğunu ve R.Ü.'nün oğlunun araç kullanmasına izin verdiğini belirledi. Aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüklerin ihlali suçundan hakkında işlem başlatılan R.Ü.'ye ehliyetsiz kişiye araç kullandırmadan ise 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 8 YAŞINDAKİ OĞLUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA 2 BİN 698 LİRA CEZA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 8 YAŞINDAKİ OĞLUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA 2 BİN 698 LİRA CEZA
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 8 YAŞINDAKİ OĞLUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA 2 BİN 698 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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