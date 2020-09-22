Küçükçekmece'de 68 yaşındaki kadının cüzdanını çalan kapkaççı kamerada Küçükçekmece'de, 68 yaşındaki H.G. isimli kadının cüzdanının çalan Muhammet Y. tutuklandı.

Küçükçekmece 'de, 68 yaşındaki H.G. isimli kadının cüzdanının çalan Muhammet Y. tutuklandı. Kapkaç anları kameralara yansıdı.

Olay, 2 Eylül Çarşamba saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. isimli kadın elinde tuttuğu cüzdan ile yürüdüğü sırada, bir kişi arkasından gelip, cüzdanı elinden alarak kaçmaya başladı. Kadın, cüzdanını çalıp kaçan kişinin bir süre peşinden koşmaya çalıştıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki dükkanlara ait güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç yapan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde kapkaçı gerçekleştiren kişinin Muhammet Y. olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonla Muhammet Y.'yi, Halkalı merkez Mahallesinde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Muhammet Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anları ise kameralara saniye saniye yansıdı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı