Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada bulunan bir kişi yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Bina sakinleri, rüzgarın etkisiyle çatının büyük bir bölümüne yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı binayı boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş