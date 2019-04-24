Küçükçekmece'de 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz İddiası: Halk Sokağa İndi

İstanbul'da Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde tecavüze uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Ailesiyle hastanede gözetim altında olan M.'nin yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Olayı öğrenen mahalle sakinleri ve Küçükçekmeceliler öfkeyle sokaklara çıkarak 23 Nisan akşamı olay yerine 1 dakika mesafede yer alan karakol önünde protesto gösterisi düzenledi. İnfiale neden olan olay sonrası failler henüz yakalanamadı. Euronews.com'da Görüntüle