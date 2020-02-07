Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

Küçükçekmece'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:40
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katında yangın

'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Aydoğdu Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, bazı apartman sakinlerini de yakınları teselli etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katında yangın
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